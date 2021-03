Tiešraide ⟩ Preses konference pēc valdības sēdes

Ministru kabinets trešdien bija plānojis skatīt Operatīvās vadības grupas izstrādātos priekšlikumus Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai, kas paredz no 7.aprīļa atļaut darboties visiem tirgotājiem.

Vadības grupa piedāvāja ierobežojumu atcelšanu pa posmiem, trīs nedēļu cikla ietvaros. Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, tiktu arī pārskatīti pasākumu ieviešanas soļi. Plānots, ka visi pasākumi būs īstenojami tikai ar drošiem protokoliem, nodrošinot reālu to ievērošanas kontroli un uzraudzību.

Operatīvās vadības grupas piedāvātais pirmais solis ierobežojumu mīkstināšanai paredz, ka gadījumā, ja 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ar Covid-19 uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniedz 400, no 7.aprīļa varētu īstenot izglītības procesu pēc reģionālā principa - klātienē atļaujot mācīties 1.-6.klasēm un 12.klasei, savukārt 7.-11.klases ievērotu rotācijas principu - divas dienas nedēļā klātienē.

Trešdien valdība skatīja Operatīvās vadības grupas izstrādātos priekšlikumus Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai, kas tostarp paredz no 7.aprīļa atļaut darboties visiem tirgotājiem.

No vadības grupas sagatavotās priekšlikumu prezentācijas izriet, ka piesaistītie eksperti no akadēmiskās un finanšu vides, kā arī komunikācijas un medicīnas eksperti ir atbalstījuši plānu mīkstināt ierobežojumus. Tomēr valdības sēdes laikā ekspertu grupas darbā iesaistītais sociālantropologs Klāvs Sedlenieks norādīja, ka ekspertu grupa nav atbalstījusi ierobežojumu mīkstināšanu, bet drīzāk to noraidījusi.