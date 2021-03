Vienmēr gatavs! Kas ir intīmā kosmētika un kāpēc ir svarīgi to izmantot seksa rotaļās

Lai saprastu, kādēļ vairumā gadījumu ir nepieciešams lietot lubrikantu, ir jāsaprot, ka neviena cilvēka ķermenis nestrādā kā automātisks un nevainojams dabīgā lubrikanta padeves mehānisms. Slīdvielas izdalīšanās ir atkarīga ne tikai no uzbudinājuma līmeņa, bet arī no ļoti daudziem citiem faktoriem Dabīgo mitrumu ietekmējošo faktoru ir ļoti daudz: hormonālais līmenis, veselības stāvoklis, medikamenti, ēšanas paradumi, stress, sievietēm papildus arī menstruālais cikls utt. Var droši teikt, ka viss cilvēka dzīvesveids ietekmē to, cik daudz un vai vispār ķermenis spēj ražot dabīgo lubrikantu komfortablam seksam. Papildus lubrikanta izmantošana nozīmē rūpes par komfortu, veselību un patiesu vēlmi gūt un sniegt baudu.