Šuplinska aicina valdību apsvērt iespēju rīkot klātienes mācības 12.klases skolēniem

Tāpat arī siekalu testi izglītības iestāžu personāla vidū ir uzrādījuši, ka pozitīvo testu īpatsvars skolās samazinās. Ja periodā no 22.februāra līdz 28.februārim konstatēts 1,1% pozitīvu gadījumu, tad periodā no 8.marta līdz 14.martam Covid-19 pozitīvo gadījumu skaits bija 0,3%. Savukārt pirmsskolās siekalu testi uzrādīja, ka no 22.februāra līdz 28.februārim Covid-19 pozitīvi gadījumi personāla lokā bija 1,03%, bet no 8.marta līdz 14.martam - 0,27%.