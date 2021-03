VIDEO ⟩ Ādažos kāds vīrietis bērniem piedāvā saldumus, lai ievilinātu mašīnā

"Vīrietis esot bijis uzstājīgs, brīžiem bijis kļuvis agresīvs. Kad viņš piedāvājis saldumus, pirmā reakcija viņam ar klasesbiedru bija ar velosipēdiem pabraukt nostāk no vīrieša. Vīrietis tikmēr iegājis veikalā, nopircis saldumus pilnu klēpi, panācis viņus ar kājām, atkal mēģinājis to pašu un vēl uzstājīgāk, no kā viņi nobijās, uzlēca uz riteņiem un aizbrauca prom," stāsta Mārtiņš.