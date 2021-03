VIDEO ⟩ Porziņģis ar lielisku sniegumu sekmē "Mavericks" uzvaru

Dalasieši svinēja otro uzvaru pēc kārtas, bet pretiniekiem zaudējumu sērija ievilkusies līdz trim spēlēm. "Mavericks" uzvarējusi 14 no pēdējām 19 spēlēm.

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 28 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā realizēja astoņus no 14 divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un visus četrus soda metienus. Liepājniekam šī bija otra rezultatīvākā spēlē sezonā, atpaliekot vien no 12.februāra snieguma, kad viņš mačā pret Ņūorleānas "Pelicans" guva 36 punktus.