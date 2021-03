Ruks komentē, vai Lieldienu brīvdienās vajadzētu ieviest "mājsēdi"

Jau ziņots, ka valdība trešdien atlika lemšanu par Operatīvās vadības grupas izstrādātajiem četriem soļiem pakāpeniskai ierobežojumu mīkstināšanai, uzdodot to atkārtoti izvērtēt atsevišķai ekspertu grupai.

Trešdien valdība skatīja Operatīvās vadības grupas izstrādātos priekšlikumus Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai, kas tostarp paredz no 7.aprīļa atļaut darboties visiem tirgotājiem.

No vadības grupas sagatavotās priekšlikumu prezentācijas izriet, ka piesaistītie eksperti no akadēmiskās un finanšu vides, kā arī komunikācijas un medicīnas eksperti ir atbalstījuši plānu mīkstināt ierobežojumus. Tomēr valdības sēdes laikā ekspertu grupas darbā iesaistītais sociālantropologs Klāvs Sedlenieks norādīja, ka ekspertu grupa nav atbalstījusi ierobežojumu mīkstināšanu, bet drīzāk to noraidījusi.