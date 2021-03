Oficiāli apstiprināts Latvijas basketbola izlases jaunais galvenais treneris

Banki no 1997. līdz 2006.gadam bija galvenais treneris Itālijas komandās "Livorno" (A2 sērija), "Trieste", "Trapani" ("Lega 2") un "Jesi" ("Lega 2"). 2001.gadā viņš bija Itālijas U-20 izlases un otrās izlases galvenais treneris. No 2006. līdz 2012.gadam Banki strādāja kā Sjēnas "Montepaschi" galvenā trenera asistents, bet 2012./2013.gada sezonā pats vadīja šo vienību. Turpinājumā no 2013. līdz 2015.gadam viņš bija Eirolīas kluba Milānas "Emporio Armani" galvenais treneris. 2014.gadā Banki kļuva par Itālijas čempionu un Eirolīgas ceturtdaļfinālistu, bet gadu vēlāk ar komandu izcīnīja pirmo vietu A sērijas pamatturnīrā. Vēlāk viņš 2017./2018.gada sezonā līdz februārim bija "Torino" galvenais treneris, bet sezonas beigās stūrēja Vācijas komandu Bambergas "Brose". Nākamajā sezonā itālis vadīja Grieķijas klubu Atēnu AEK, ar kuru uzvarēja FIBA Starpkontinentālajā kausā, bet 2019.gadā līdz novembrim viņš bija Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ" galvenais treneris. Iepriekšējā sezonā Banki strādāja Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) fārmklubā Longailendas "Nets", kas spēlē Attīstības jeb G līgā. Tuvākās spēlēs Latvijas izlasei ir Pasaules kausa priekškvalifikācijas sacensību otrajā kārtā, kur pirmie mači sāksies augustā. Pēc pēdējās 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles, kurā Latvijas izlase zaudēja iespējas iekļūt finālturnīrā, no galvenā trenera amata atkāpās Štelmahers.