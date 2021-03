Aizvadītajā diennaktī stacionēti 93 Covid-19 pacienti

Ceturtdien no slimnīcām izrakstīti 84 Covid-19 pacienti, tai skaitā astoņi pārvesti, savukārt līdz šim kopumā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 9817 ar Covid-19 sasirgušie.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Līdz šim kopumā 1867 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši, kas ir 1,86% no kopējā apstiprināto Covid-19 gadījumu skaita.