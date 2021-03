Eiropas Parlaments ir gatavs vērsties tiesā pret EK par budžeta neaizsargāšanu

Tāpat viņi brīdina EK, ka, ja tā nepildīs savus pienākumus saskaņā ar juridiski saistošo nosacītības regulu un neveiks "visus atbilstīgos ES budžeta aizsardzības pasākumus", EP "uzskatīs to par bezdarbību un iesniegs prasību pret EK".

EP uzstāj, ka ir Tiesiskuma regulas piemērošana nedrīkst būt atkarīga no pamatnostādņu izstrādāšanas, ko EK pašlaik veic, un mudina EK izvairīties no turpmākas kavēšanās tās piemērošanā. Viņi norāda, ja EK uzskata, ka šādas pamatnostādnes ir vajadzīgas, tās jāpieņem "pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 2021.gada 1.jūnijā," turklāt pirms to pieņemšanas ir jāapspriežas ar EP.