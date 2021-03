Arī Rēzeknē konstatēti saslimšanas gadījumi ar Covid-19 Dienvidāfrikas paveidu

SPKC skaidro, ka Dienvidāfrikā pirmreizēji konstatētais SARS-CoV-2 celms B.1.351 šobrīd aizvien biežāk tiek novērots arī Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Šī paveida izplatība ne visas situācijās ir saistāma ar ceļošanu, jo dažās valstīs jau ir novērota šī celma vietējā pārnešana un ar to saistītie uzliesmojumi. Pēc centra paustā, ir novērots, ka B.1.351 celms ir saistāms ar intensīvāku izplatīšanos no cilvēka uz cilvēku. Vairāk nekā 90% no visiem Covid-19 gadījumiem Dienvidāfrikā ir saistāmi ar B.1.351 celma cirkulāciju.