Preiļu pusē trīs maskās tērpti vīrieši ielaužas mājā un aiznes 300 eiro un viedtālruņus

Otrdien plkst.20.30 policijas Preiļu iecirknis saņēma informāciju par divām aizdomīgām automašīnām, kas bija novietotas netālu no kāda lauku īpašuma Preiļu novadā. Abiem transportlīdzekļiem bija daļēji aizlīmētas valsts reģistrācijas numurzīmes.

Saņemtās informācijas pārbaudei Preiļu iecirkņa darbinieki ieradās lauku īpašuma, no kura izskrēja mājas saimnieks - 1980.gada dzimis vīrietis. Viņš paziņoja, ka tikko viņa mājās caur izsistu logu ielauzušies trīs vīrieši sejas maskās un, piedraudot ar nazi un fizisku izrēķināšanos, nolaupījuši 310 eiro skaidrā naudā, viedtālruņus, kā arī automašīnas un mājas atslēgas. Cietusī persona norādīja, ka brīdī, kad laupītāji izdzirdēja tuvojošos automašīnu, tie aizbēga meža masīva virzienā.

Par notikušo nekavējoties sākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 176.panta 2.daļu par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa laupīšanu. Par to soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.