Pašizolācija joprojām jāievēro pēc atgriešanās no visām SPKC saraksta Eiropas valstīm, izņemot Vatikānu un Islandi

Pašizolācija Latvijā joprojām jāievēro, atgriežoties vai ceļojot tranzītā caur Sanmarīno, kur ir otra augstākā saslimstība Eiropā. Pašizolācija arī jāievēro, atgriežoties no Monako, Andoras, Čehijas, Slovēnijas, Spānijas, Slovākijas, Francijas, Zviedrijas, Maltas, Luksemburgas, Nīderlandes, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Polijas, Ungārijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas, Grieķijas, Vācijas, Horvātijas, Lihtenšteinas, Dānijas, Somijas un Norvēģijas.

Attiecībā uz valstīm, kas ir ārpus ES un EEZ, pašizolācija nav jāievēro, ceļojot no Ruandas, Dienvidkorejas, Taizemes, Singapūras, Jaunzēlandes un Austrālijas. Šīs valstis ir to vidū, no kurām ir atļauts šķērsot ES ārējo robežu.