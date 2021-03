Suecas kanālā iestrēgušā kuģa glābšanas operācijā piedalās tehnika ar Latvijā ražotām detaļām

"Šobrīd daudzu skati ir pievērsti notiekošajam Suecas kanālā. Tiek darīts viss iespējamais, lai novērstu krīzi, ko izraisījis kanālā iesprūdušais konteinerkuģis. Viens no populārākajiem glābšanas operācijas tēliem ir ņiprais ekskavators, kura kvalitatīvās un izturīgās detaļas ražotas, kā jūs domājat, kur? Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā - "Malmar Sheet Metal", rakstīts Ventspils brīvostas sociālajos tīklos.

FOTO: Ventspils brīvosta/Facebook.com

Portāls "Apollo" jau ziņoja, ka 24. martā konteinerkuģis uzskrēja uz sēkļa Suecas kanālā, kad vēja brāzma novirzīja to no kursa, bloķējot kuģu satiksmi vienā no pasaules noslogotākajiem tirdzniecības ceļiem.

Suecas kanāla bloķēšana uz sēkļa uzskrējušā konteinerkuģa dēļ ik dienu izmaksā vairāk nekā 8 miljardus ASV dolāru. Tā liecina jaunākie dati, kurus apkopojis kuģošanas ekspertīzes uzņēmums "Loyds list".

Summa ir tik ievērojama, jo caur kanālu, kas savieno Sarkano jūru un Vidusjūru, ik dienas šķērso preces, kas veido 12% no visas pasaules kopējā tirdzniecības apjoma.

"Loyds List" informācija liecina, ka pašlaik abās kanāla pusēs gaida 160 kravas kuģi, cerot, ka jūras ceļš drīz tiks atbrīvots.

Mēģinājumi atbrīvot vētras laikā uz sēkļa uzskrējušo tankeri "Ever Given" pagaidām nav vainagojušies panākumiem un glābēji izteikušies, ka tas var aizņemt pat vairākas nedēļas.

Velkoņi un specializēts bagarētājs cenšas piektdien atbrīvot Ēģiptē Suecas kanālā iestrēgušo vienu no pasaules lielākajiem konteinerkuģiem "Ever Given", kas pilnībā nobloķējis kustību globālajai ekonomikai vitāli svarīgajā transporta artērijā.

Vismaz 150 kuģi gaida, kad "Ever Given" atbrīvos kanālu, paziņoja kompānija "Leth Agencies", kas sniedz pakalpojumus kanālā.

Piektdienas rītā kuģis joprojām ir iestrēdzis un nav zināms, kad to izdosies atbrīvots, pavēstīja "Leth Agencies".

Suecas kanāla pārvaldes amatpersona sacīja, ka darbs ir sarežģīts un tajā iesaistītās kompānijas cenšas izvairīties no sarežģījumiem, kā dēļ kanāls varētu palikt slēgts vēl ilgāk.

Suecas kanāla pārvalde ceturtdienas vakarā pavēstīja, ka nepieciešams aizvākt no 15 000 līdz 20 000 kubikmetru smilšu, lai sasniegtu 12 līdz 16 metru dziļumu, kas ļaus "Ever Given" atkal brīvi peldēt.

Zem Panamas karoga kuģojošais 400 metrus garais un 59 metrus platais kuģis "Ever Given" otrdien sliktos laikapstākļos sagriezās sāniski un iestrēga, pilnībā apturot kuģošanu Suecas kanālā.

Kuģis bija ceļā uz Nīderlandes ostu Roterdamu.

Pirms vairāk nekā 150 gadiem izraktais Suecas kanāls ir viens no svarīgākajiem pasaules tirdzniecības ceļiem.