Vakar stacionēti 82 Covid-19 pacienti

Piektdien no slimnīcām izrakstīti 108 Covid-19 pacienti, tai skaitā pieci pārvesti, savukārt līdz šim kopumā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 9925 ar Covid-19 sasirgušie.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens vecumā no 70 līdz 79 gadiem un divi no 80 līdz 89 gadiem. Līdz šim kopumā 1872 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši, kas ir 1,86% no kopējā apstiprināto Covid-19 gadījumu skaita.