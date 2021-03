Vāc parakstus par treniņu atsākšanu trenažieru zālēs

Viņaprāt, tas pierādot, cik operatīvi un stratēģiski strādā šo treniņzāļu īpašnieki un personāls, kā arī to, cik apzinīgi ir šo vietu klienti.

"Sabiedrības ieguvums no tā būs iespēja cilvēkiem kaut ko darīt arī Covid-19 laikā ārpus savām mājām, TV, dīvāna un viedierīcēm. Var jau trenēties arī ārā, tomēr ne katram tas der," pauda iniciatīvas autors.

Tajā norādīja, ka jau pērn visa gada griezumā asociācijas biedru zaudējumi sasniedza 554 500 eiro, bet pašreiz zaudējumu apmērs ir pieaudzis līdz nepilnam pusmiljonam eiro mēnesī. Piemēram, janvārī asociācijas biedru zaudējumi sasniedza 412 500 eiro, bet valsts atbalsts ir bijis trīs reizes mazāks par zaudējumiem - 140 400 eiro, turklāt no tiem 100 000 eiro, pēc asociācijā vēstītā, veido grants vienam uzņēmumam.

"Sliktāk vairāk nav kur. Runājot veselības ministra [Daniela Pavļuta (AP)] žargonā, sporta nozares luksoforā jau no gada sākuma ir ieslēgusies sarkanā lampiņa. Tas nozīmē, ka ir jāsāk apsvērt, vai nav vieglāk slēgt sporta centrus un sporta klubus, nevis mēģināt izdzīvot laikā, kad redzams, ka valdībai nav cita plāna, kā tikai sagaidīt pandēmijas beigas pasaulē. Varbūt valdība to var atļauties, bet mēs kā nozare to nevaram, jo valsts atbalsts ir nepietiekams," situāciju raksturoja asociācijas vadītājs un valdes loceklis Gints Kuzņecovs.