500 eiro pabalsts ⟩ Vairāki bērni ar bažām vērsušies tiesību aizsardzības inspekcijā

"Ir bijuši atsevišķi e-pasti par to, ka bērns, pusaudzis raksta, ka viņš dzīvo kopmītnē lielākoties un šobrīd, protams, ir tās attālinātās mācības, ka viņš šo naudu vēlētos saņemt pats. Bet šeit ir jāsaprot, ka šī nauda ir vecākam par bērnu, nevis pašam bērnam," skaidroja VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore Valentīna Gorbunova.

"Es domāju, ka tā ir kaut kāda iespēja, ko mēs varam saņemt no valsts, bet tam būtu jābūt mērķtiecīgi izlietotam. Un varbūt, piešķirot šo naudu, vajadzēja mērķtiecīgāk plānot, kā tā tiks lietota. Vai būtu kādi kontroles mehānismi, vai skolas apzinātu ģimenes, kurās ir nepieciešams šis pats dators, lai iesaistītos mācību procesā," teica bērnu psihiatre Anete Masaļska.

VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore sacīja: "Lielais vairums no cilvēkiem, kuri lūdza papildus informāciju vai nepiekrita kaut kam, tie bija vecāki, kuri, teiksim, ir vienojušies, ka bērns dzīvo ar vienu no vecākiem, bet pabalstu, šo ģimenes valsts pabalstu, saņem otrs vecāks. Līdz šim par šo summu pretenziju nav bijis, kas ir noteiktais ģimenes valsts pabalsts, savukārt saņemot no valdības šo te informāciju par šiem 500 eiro, protams, aktualizējās stāsts, kāpēc jāsaņem vecākam, kurš faktiski bērnu neaudzina."