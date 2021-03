Aptauja: Katrs otrais Latvijas iedzīvotājs būtu gatavs vakcinēties pret Covid-19

"Diemžēl, mēs redzam to cenu, ko cilvēki maksā, saskaroties ar šo vīrusu, un vēlamies pievērst to sociālo grupu uzmanību, kurās ir visvairāk skeptiķu," norāda Kristeļa, papildinot, ka cilvēkiem, kuri izslimojuši Covid-19, par vakcīnu ir salīdzinoši zema interese - tā atzinuši 43% vīrusa skarto.

Viņu viedokli, kā pieļauj Kristeļa, ietekmē fakts, ka cilvēkiem, kuri ir atguvušies no šīs infekcijas, ir antivielas un viņiem ir mazāks atkārtotas infekcijas un komplikāciju risks.

Aptaujā secināts, ka lielākā daļa skeptiķu ir bezdarbnieki. Vērtējot dažādu sabiedrības grupu attieksmi, lielākie vakcinācijas pretinieki ir bezdarbnieki vai cilvēki, kas zaudējuši darbu Covid-19 pandēmijas laikā. Kopumā 57% no viņiem neplāno vakcinēties, un tikai 31% ir pozitīvi noskaņoti vakcinācijai. Vēl viena skeptiķu grupa ir studenti, no kuriem lielākā daļa (49%) arī nevēlas vakcinēties, un par sešiem procentpunktiem mazāka daļa saka, ka viņi piekristu to darīt.