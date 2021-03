"Nekā personīga": Ekonomisko lietu tiesneses administrētā firma bijusi deklarēta graustā

"Es pieļauju, mums turpmāk praksē visiem tas būs tāds ļoti labs piemērs, uz ko turpmāk skatīties un no kā mācīties, bet man arī gribētos pieteikt, ka tajā 2016. un 2017.gadā izpratne par to, kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, ir bijusi pavisam cita nekā viņa ir šobrīd. Es pieļauju gan mums, gan noteikti arī administratoriem. Tāpēc es domāju, ka man šobrīd pateikt, vai administratorei bija jāapzinās, vai tie darījumi no tāda naudas atmazgāšanas viedokļa veido veselu shēmu, vai tas viņai bija jāzina, es nevaru šādu apgalvojumu paust," raidījumam sacīja Ličkovska.