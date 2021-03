Latvija saņems 2340 "Pfizer" vakcīnas devu

Plānots, ka turpmāk, no aprīļa, vakcīnu piegāžu apjomi pieaugs. Jau 2.aprīlī plānots saņemt 42 376 devu no "AstraZeneca", bet 4.aprīlī - 25 200 "Moderna" devu. Tikmēr 7.aprīlī plānots saņemt 10 530 "Pfizer" vakcīnu kravu.

Pašlaik Covid-19 vakcīnu noliktavas un loģistikas pakalpojumus "AstraZeneca" un "Moderna" vakcīnām veic divas vakcīnu loģistikas kompānijas - AS "Recipe Plus" un SIA "Magnum Medical". Savukārt "Pfizer" vakcīnu loģistiku no to uzglabāšanas vietas Valsts Asinsdonoru centrā līdz saņēmējiem Latvijā nodrošina AS "Recipe Plus".