Aizvadītajā diennaktī Latvijas slimnīcās ievietots 51 Covid-19 pacients

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem patlaban 633 jeb par 27 vairāk nekā dienu iepriekš ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 95 jeb par trijiem vairāk nekā sestdien ir ar smagu slimības gaitu.

Svētdien no slimnīcām izrakstīti 14 Covid-19 pacienti, tai skaitā viens pārvests, savukārt līdz šim kopumā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 9953 ar Covid-19 sasirgušie.

Diennakts laikā Latvijā veikti 3517 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 4,7%, kamēr vēl aizvakar šis rādītājs bija 7,1%.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju kopš aizvakardienas ir sarucis no 380,5 sestdien līdz 379,9 svētdien. Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 101 207.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem divi cilvēki bija vecumā no 60 līdz 69 gadiem un trīs - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.