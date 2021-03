Rīgas zoodārzā mirušas divas žirafes. Vienatnē palicis 14 gadus vecais Kimi

"Žirafu dabiskais paaudžu nomaiņas process ir viens no lielā un Rīgai tik gaidītā ilgtermiņa žirafu vairošanās projekta sākotnējiem starpposmiem. Nepilnu divu gadu laikā nomiruši trīs no četriem 2007. gadā un gadu vēlāk atvestajiem Rotšilda žirafu tēviņiem, kas nav nekas pārsteidzošs, ņemot vērā šo dzīvnieku dzīves ilgumu dabā – 10 līdz 15 gadi. Divas no vecākajām žirafēm Rīgas zoodārzā bija sasniegušas jau 18 gadu vecumu un sekcijas rezultāti liecina, ka to nāves iemesls bija insults un jau ilgu laiku ārstētas, bet nenovēršamas, arī ar vecumu saistītas gremošanas problēmas," liecina ieraksts "Facebook".