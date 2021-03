"Mājās atveda tādu "dāvanu"!" Pēc izrakstīšanas no slimnīcas Rēzeknē sirmgalvei atklāj inficēšanos ar Covid-19

Raidījuma "Bez Tabu" redakcijā vērsās rēzekniete Svetlana, kuras māte nesen izrakstīta no Rēzeknes slimnīcas, kur pēc smaga kritiena viņai veica operāciju un kur paciente ārstējās aptuveni divas nedēļas.

Svetlana uzskata, ka māte saslimusi slimnīcā, un norāda, ka Covid-19 tests, izrakstot no slimnīcas, netika veikts. Tādējādi mājās tikuši apdraudēti tuvinieki, kuri kopj māti – pati Svetlana un viņas vīrs, abi riska grupā esošas personas, kuriem nu jāatrodas pašizolācijā kā kontaktpersonām.

"Pateikt, ka mums bija šoks, ir nepateikt neko! Mēs [es un vīrs] esam riska grupā. Vīram 64 gadi, es esmu onkoloģijas pacients. Invaliditātes grupa jau septiņus gadus! Mēs arī neesam jauni cilvēki! Mēs gadu dzīvojām mierīgi, tai skaitā arī mamma. Piesargājāmies, dzīvojām mierīgi, neviens nesaslimām, bet pēkšņi no slimnīcas atved mājās tādu "dāvanu"! Es "sitos", lai, izrakstot no slimnīcas, arī veiktu Covid-19 testu," sacīja Svetlana.

"Pēc radinieku zvana saņemšanas veicām iekšējo izpēti, izmeklēšanu. Neatradām nekāda veida kontaktus [ar inficētu personu] nedz palātās, nedz tranzīta, nedz no Covid-19 tīrajā nodaļā. Visu ārstēšanās laiku nevienam nav bijusi paaugstināta temperatūra, cita simptomātika arī nav bijusi. Lielākā daļa inficēšanās gadījumu nav izsekojami," norādīja Rēzeknes slimnīcas Veselības aprūpes vadītāja Inese Driķe.

"Slimnīca ir viena no drošākajām vietām, jo šeit ļoti krietni izteiktāk tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības, kas attiecas uz masku nēsāšanu, telpu dezinfekciju, vēdināšanu un citām prasībām," sacīja Driķe.

Driķe arī sacīja, ka slimnīcā darbs norit, sekojot normatīvajiem aktiem un vadlīnijām no Veselības ministrijas, Veselības inspekcijas, Slimību profilakses un kontroles centra. Driķe uzsver, ka slimnīcām nav piekodināts pacientam veikt Covid-19 testu, izrakstot viņu no slimnīcas. Pēc nogādāšanas stacionārā Rēzeknes slimnīcā Covid-19 testu veic, ja izpaužas Covid-19 simptomi, informē Driķe.

"Atrodoties stacionārā, nepārtraukti tiek monitorēta temperatūra. Ja ir simptomi, protams, pacients uzreiz tiek testēts un nošķirts no pārējiem," norādīja slimnīcas pārstāve.

Slimnīcā pieļauj, ka sirmgalvi varēja "aplipināt" tuvinieki, kuri līdz Covid-19 pozitīvajam testam, pāris dienas jau bija paguvuši būt kontaktā ar no slimnīcas izrakstīto sievieti. Tuvinieki, kā noskaidrojusi Rēzeknes pārstāve Driķe, nav no vienas mājsaimniecības ar sirmgalvi. Tuviniece Svetlana to nenoliedz, bet vienlaikus uzsver, ka pēc izrakstīšanas māte bijusi kopjama.