VIDEO ⟩ Purvciemā maksas stāvlaukumā, iespējams, apzināti nodedzināts dārgs un ekskluzīvs "Rolls Royce"

Zem zilās plēves vienā no daudzstāvu namu pagalmiem Purvciemā paslēpts kāds visai dārgs spēkrats. Vēl aizvakar šīs automašīnas vidēja tirgus vērtība bija pāri 150 000 eiro, bet tagad braucamrīka vraks, visticamāk, realizējams tikai metāllūžņos.

Naktī no sestdienas uz svētdienu aptuveni plkst. 2.00 maskas stāvvietā novietotais "Rolls Royce" pēkšņi uzliesmoja.

"Apsargs palīdzēja, tā runā. Tieši apsargs paglāba. Ātri reaģēja, paņēma ugunsdzēsības aparātus, līdz atbrauca ugunsdzēsēji. Man piezvanīja kaimiņiene no piecstāvu mājas. Viņi naktī pamodās no diviem sprādzieniem. Mēs ar vīru pieskrējām pie logiem, un no apakšas jau dega ar atklātu liesmu," norādīja vietējā iedzīvotāja.