ZZS valdes locekļa izplatītais video palēnināts, liekot Bordānam izskatīties iereibušam

Video oriģināls ņemts no 19.marta Covid-19 ierobežošanas stratēģiskās vadības grupas sanāksmes . Šajā grupā bez valdības locekļiem piedalās sociālie partneri, citu nevalstisko organizāciju pārstāvji, zinātnieki. Lai gan no attiecīgā video fragmenta tas nav saprotams, Bordāns komentē sēdē iepriekš izskanējušo uzņēmēja repliku, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) vadība gana nopietni nereaģē uz aicinājumiem ieviest skolās gaisa kvalitātes mērītājus, kas varētu palīdzēt kontrolēt ventilāciju un tā mazināt tajās infekcijas izplatību. Bordāns pauda, ka tas, vai ventilēt skolas vai ne, ir valdības kopīgs, nevis vienas IZM lēmums.

Izmainītais video pirmoreiz publicēts sociālajā medijā TikTok , kur tas ievietots no konta fakenewschannel_lv. Video nav norādīts ne teiktā konteksts, ne tas, ka fragments ir rediģēts, to būtiski palēninot.

TikTok vietnē tas lielu popularitāti nav guvis – video aplūkojuši nedaudz vairāk nekā 700 cilvēku. Citādi noticis Facebook, kur to pārpublicējis ZZS valdes loceklis, Latvijas Zaļās partijas ģenerālsekretārs Dimants. Divu dienu laikā ar to dalījušies 2,7 tūkstoši cilvēku, kopumā to redzējuši 37 tūkstoši. Atsevišķi Facebook lietotāji norādījuši, ka video ir acīmredzami pārveidots. Vairums komentāru tomēr liecina, ka cilvēki tic – Bordāns sēdē bijis iereibis vai “salietojies” ko citu. Gan Facebook, gan Twitter uz to norādījusi arī portāla NRA redaktora vietniece Elita Veidemane. “Viņš gadījumā nav mērenā ķirsī?” raksta Veidemane.