Stacionēto Covid-19 pacientu skaits sarucis līdz 716

Pirmdien no slimnīcām izrakstīti 70 Covid-19 pacienti, tai skaitā pieci pārvesti, savukārt līdz šim kopumā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 10 023 ar Covid-19 sasirgušie.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.