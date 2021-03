Policija, pateicoties kulinārijas video blogam, atklāj mafijas biedra atrašanās vietu

2014. gadā Itālijas varasiestādes izsniedza Biarda apcietināšanas orderi par viņa līdzdalību kokaīna kontrabandu, ko Dienviditālijā organizēja viens no Kalabrijas mafijas grupas "Ndrangheta" klaniem. Viņš aizbēga no valsts un ilgus gadus slēpās no policijas.