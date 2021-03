"Vakardienas laikā esam saņēmuši daudz kritiskus viedokļus un sašutumu, kā mēs tā drīkstējām, kā mēs tā kā kaut ko mērījām un kā mēs vispār varējām ko atļauties secināt. Televīzijas darbu uzraugošā iestāde - NEPLP tagad vērtēs, esam vai neesam pārkāpuši likumu un vai ar savu rīcību gadījumā mēs neesot radījuši draudus sabiedrības veselībai. Veselības ministrs Daniels Pavļuts par to jau ir aplaudējis, savukārt viņam tuvu stāvošs cilvēks nepakautrējās piezvanīt pat raidījuma žurnālistei un bilst, ka mēs, lūk, tagad būšot atbildīgi par daudzu cilvēku nāvi Latvijā, jo ne tā, lūk, izskatījusies AstraZeneca vakcīna ," raksta Bojārs.

Var arī, protams, apšaubīt, vai šīs visas antivielas maz ko vispār nozīmē, jo ir arī cita veida organisma aizsardzības mehānismi, bet, lūk, pētnieki tās pēta un secinājumus publicē, un ne jau Latvijā vien. Un varbūt Veselības ministrija to nezina, bet antivielas nosaka, piemēram, arī Valsts asinsdonoru centrs, pieņemot donoru asinis, un uz šo testu pamata ziņo cilvēkiem, ir vai nav viņi slimojuši ar Covid-19," raksta Bojārs.

"Un treškārt. Par galveno, par Astra Zeneca (AZ) vakcinētājiem un rezultātiem, kas, jā, koeficientu līmenī uzrādīja zemākus rezultātus. Labi vai slikti, to mēs neinterpretējām, norādot vairākkārt arī raidījumā, ka to spēs atbildēt tikai nākotne. Jautājums arī, kāpēc AZ mērījām pēc pirmās, nevis pēc otrās devas, kā tas bija ar Pfizer/Biontech vakcīnām? Un te būtiski atgādināt Imunizācijas padomes vadītājas Daces Zavadskas citātus par šo vakcīnu atšķirību, kas izskanēja raidījumā:

"Un atgādinām, ka "AstraZeneca" otrā deva var būt jāgaida pat trīs mēnešus, bet, lūk, pirmā ir balsta deva un "ir laba antivielu atbilde" – minēts Zavadskas citātā. Pfizer/Biontech gadījumā antivielas uzrādījās visos paraugos, bet AZ gadījumā divos paraugos senioriem (13 testa diena) to nebija, bet vēl divos – bija tuvu robežai (19 testa diena). Un tas bija tas, ko mēs parādījām.

"Un šajās dienās šajā ziņā klāt nācis viens fakts, šoreiz no dzīves, proti, 33 saslimušie pēc vakcinācijas SAC "Rūja", un tas fiksēts nevis divas vai trīs nedēļas pēc pirmās devas, bet pēc vairāk nekā mēneša (vakcinēti bija 20.februārī). Labā ziņa, ka viņu slimības gaita esot bez nopietniem simptomiem, un speciālisti to saista tieši ar vakcinēšanos.

"Un arī šādus jautājumus mēs drīkstam uzdot! Tiesa jāatzīmē, ka raidījuma veidošanas laikā valsts galvenais infektologs Uga Dumpis no sarunas atteicās. No līdzdalības studijā atteicās arī Veselības ministrija un arī ministrs, deleģējot uz šiem "mazsvarīgajiem" jautājumiem Valsts zāļu aģentūras speciālisti, kura, jautāta par senioru aizsardzību, spēja vien atbildēt, ka šī aizsardzība ir pietiekama," raksta žurnālists.

tomēr man ļoti gribas zināt, kad ministrs beidzot paziņos visus "Tos" vainīgos daudzu cilvēku nāvēs, kuri bija it kā tik gudri un zinoši visos vakcīnu jautājumos

, un, kā saka, turēja roku uz pulsa, kādi kur pētījumi, bet tajā pašā laikā ar vieglu roku atteicās no "Pfizer/Biontech" vakcīnām, kādēļ Latvijas vakcinācijas tempi šobrīd ir apkaunojoši zemi. Un kā te ar tiem radītiem draudiem sabiedrības veselībai?" nobeigumā raksta Bojārs.

Lietotāji sociālajos tīklos bija lielākoties sašutuši par redzēto sižetu un pauda savu viedokli. Portāls "Apollo" apkopojis daļu no tvītiem.

Zinātnieki: Izstrādā vakcīnas, testē tās uz masām, gūst attiecīgo institūciju apstiprinājumus un izvērtē to darbību praksē. #AizliegtaisPaņemiens : Pārbauda 25 cilvēku antivielas, selektīvi klausās ekspertus un paziņo, ka hz, vai tur kaut kas strādā.

Turklāt imūnsistēmai piemīt atmiņas funkcija, proti, spēja atpazīt un atcerēties konkrētu slimības izraisītāju (koronavīrusu) un mobilizēt organisma resursus cīņai pret to, stimulējot jaunu antivielu un aizsargājošo šūnu veidošanos pēc saskares ar šo vīrusu. "Tas nozīmē, ka antivielu līmeņa daudzuma organismā noskaidrošana vien nesniedz pilnu informāciju par vakcīnas nodrošināto aizsardzību pret slimību," skaidroja ZVA speciālisti.

Pēc ZVA speciālistu paustā, antivielu testi nav apstiprināti, lai vērtētu imūno atbildes reakciju pēc vakcinācijas vai salīdzinātu dažādu vakcīnu efektivitāti, un testu klīniskā lietderība šādam nolūkam nav pierādīta. Pirmkārt, testi nav standartizēti, un tiem atšķiras to jutīgums un specifiskums. Otrkārt, pašlaik vēl nav zināms, cik daudz antivielu nepieciešams, lai cilvēks būtu pasargāts no jaunas vai atkārtotas saslimšanas, tāpēc antivielu testu rezultāti ir grūti interpretējami. Treškārt, antivielu testi nesniedz nekādu informāciju par šūnu imunitāti, kas arī ir svarīga daļa no kopējās imūnsistēmas atbildes reakcijas.