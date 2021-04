"Wizards" turpina spēlēt bez Bertāna un piekāpjas "Pistons"

"Wizards" šajā spēlē uzstādīja jaunu kluba antirekordu. Vašingtonas komandas spēlētāji ceturtdien no soda metiena līnijas realizēja 31,6% metienu (6 no 19). 1962.gada 22.janvāra spēlē "Wizards" pret Ņujorkas "Knicks" no soda metienu līnijas realizēja 8 no 25 metieniem jeb 32%.