Stacionēto Covid-19 pacientu skaits samazinājies līdz 602

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem patlaban 526 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 76 ir ar smagu slimības gaitu.

Ceturtdien no slimnīcām izrakstīti kopumā 107 Covid-19 pacienti, tai skaitā pieci pārvesti, savukārt līdz šim kopumā no ārstniecības iestādēm izrakstīti 10 293 ar Covid-19 sasirgušie.

Diennakts laikā Latvijā veikti 17 046 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,4%, kamēr vakar šis rādītājs bija 3,5%. Savukārt divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir 370,3. Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 103 588.

No aizvadītājā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis 40 līdz 49 gadu vecumā, viens - no 50 līdz 59 gadu vecumā, viens - 70 līdz 79 gadu vecumā, bet seši cilvēki bijuši vecumā no 80 līdz 89 gadiem. Līdz šim kopumā 1922 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, miruši.