Raidījums: "Jaunās paaudzes" līderis Ļedajevs veido jaunu televīziju

Video redzamā simbolika aiz Ļedajeva muguras - organizācija "Sargi uz mūriem" jeb "Watchmen on the Walls" Latvijā nav plaši pazīstama, bet ir zināma ASV. Starp citu kā mums apstiprināja Kultūras ministrijā - Latvijas simtgades simbolikas izmantošana šajā video notikusi nesaskaņojot to ar simtgades biroju.

ASV par organizācijas "Sargi uz mūriem" vienu no līderiem un Ļedajeva sabiedroto minēts mācītājs Skots Laivlijs Duglass. Viņš izdevis grāmatu "Rozā svastika" (The Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi Party), kurā pierādījis, ka nacistu elite bija homoseksuāļi, bet holokausts vērsts pret heteroseksuāļiem.