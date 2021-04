Liepājā zema pieprasījuma dēļ masu vakcinēšanas centru no jauna atvērs vien trešdien

Ņemot vērā to, ka Liepājā vakcinē lielākā daļa ģimenes ārstu, SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs", AS "Veselības centru apvienība", SIA "L. Atiķes doktorāts, SIA "Hiltest" un PSIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs", masu vakcinācijas centra vakcinēšanas nodrošinātāji Liepājā nolēmuši šo nelielo pacientu skaitu vienmērīgi sadalīt nākamās nedēļas laikā kādā no ierastajām vakcinācijas vietām.