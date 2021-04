Eksperte: Latvijā gaidāms pārtikas cenu kāpums

Lielākais cenu pieaugums, kā norāda AREI pārstāvji, gada laikā bijis apelsīniem - tas audzis par 29% no 1,46 eiro par kilogramu 2020.gada martā līdz 1,89 eiro par kilogramu 2020.gadā. Līdzīga tendence novērojama ar spageti cenām, kas kāpušas par 22% no 0,77 eiro par kilogramu līdz 0,94 eiro par kilogramu, importa zemenēm par 21% no 6,29 eiro par kilogramu līdz 7,61 eiro par kilogramu, griķiem un margarīnam "Rama clasic" par 16%, attiecīgi no 1,57 eiro par kilogramu līdz 1,82 eiro par kilogramu, un no 1,20 eiro par 400 gramiem līdz 1,39 eiro par līdzīgu svaru. Savukārt ķiplokiem, mandarīniem, "Merrild" maltai kafijai un saulespuķu eļļai cenas pieaugušas par 13% attiecīgi no 4,15 eiro par kilogramu līdz 4,68 eiro par kilogramu, no 1,76 eiro par kilogramu līdz 1,98 eiro par kilogramu, no 12,20 eiro par kilogramu līdz 13,83 eiro par kilogramu un no 1,72 eiro par litru līdz 1,95 eiro par litru.