Sevastova atgriezusies Latvijas tenisa pirmās raketes godā

Šajā nedēļa vadošajā desmitniekā notikušas vairākas izmaiņas. No pirmās līdz piektajai pozīcijai nemainīgi attiecīgi ierindojas Ešlija Bārtija no Austrālijas, japāniete Naomi Osaka, Simona Halepa no Rumānijas, amerikāniete Sofija Kenina un ukrainiete Jeļina Svitoļina. No devītās uz sesto vietu pakāpusies kanādiete Bjanka Andresku, pozīciju zemāk esošā Arina Sabaļenka no Baltkrievijas pacēlusies vietu augstāk, kamēr Serēna Viljamsa noslīdējusi uz astoto vietu. Čehiete Karolīna Plīškova zaudējusi trīs vietas un ieņem devīto pozīciju, tikmēr Kiki Bertensa no Nīderlandes apmainījusies vietām ar čehieti Petru Kvitovu, viņām attiecīgi ieņemot desmito un 11.vietu.