Valmieras vakcinācijas centrā līdz ceturtdienai potēs iedzīvotājus, kuri to nevarēja izdarīt Lieldienu brīvdienās

Kā aģentūrai LETA stāstīja SIA "Vidzemes slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Benita Brila, slimnīcas reģistratūras darbinieces sazinājušās ar visiem 174 iedzīvotājiem, kuru kontakti saņemti no vietnes "manavakcina.lv". Ņemot vērā, ka pudelītē ir desmit pret Covid-19 vakcīnu devas, tad, lai tās neietu zudumā, dienas beigās tika sameklēti vēl seši cilvēki no prioritārajām grupām, kā rezultātā vakcīnas saņēma 180 cilvēki.

Slimnīcas pārstāve atzina, ka svētdien un pirmdien vakcinācijai nebija pieteicies tik daudz cilvēku no prioritārajām grupām, lai vakcinācijas centrs varētu pilnvērtīgi strādāt. Informācija par iespēju vakcinēties Lieldienu brīvdienās iedzīvotājiem pienāca tad, kad lielākā daļa jau bija saplānojusi svētku gaitas. Turklāt cilvēki atsakās vakcinēties ar "Astra Zeneca".

Valmieras masu vakcinācijas centra darba laiks atkarīgs no vakcīnu pieejamības un vakcinējamo personu skaita.

Liela mēroga centros vakcīnu pret Covid-19 pagaidām var saņemt seniori vecumā virs 70 gadiem, iedzīvotāji ar hroniskām saslimšanām, personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar hroniski slimiem bērniem un bērniem ar imūnsupresiju, kā arī no 4.aprīļa atvērta jauna prioritārā grupa - iedzīvotāji vecumā no 60 līdz 70 gadiem, kas pakāpeniski tiek uzrunāti un aicināti vakcinēties. Savukārt no 12.aprīļa plānots atvērt nākamo prioritāro grupu - pedagogus.