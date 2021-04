Daugavpils masu vakcinēšanas centram izsniegtajā potējamo sarakstā bijuši pret Covid-19 jau savakcinēti cilvēki

Medicīnas centra vadītāja atzina, ka interesentu atbirums ir liels. Kopumā vakcīnu nesaņēma aptuveni 40% no tiem, kas bija reģistrējušies iepriekš un dati par kuriem saņemti no Vakcinācijas projekta biroja. Puse no viņiem nevēlējās saņemt "AstraZeneca" vakcīnu, nedaudz par pusi nevarēja ierasties tieši Lieldienu dēļ. Neliela daļa nesen pārslimoja Covid-19 vai nevarēja ierasties citas slimības dēļ.