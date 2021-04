Interneta tiešraidē turpmākos piecus mēnešus būs vērojama balto stārķu ligzda

"Sadales tīkls" skaidroja, ka gaisvadu elektrolīniju balsti ir viens no populārākajiem balto stārķu ligzdošanas objektiem. Atbilstoši Dabas aizsardzības pārvaldes un "Sadales tīkla" datiem pēdējo gadu laikā gaisvadu elektrolīniju balstos reģistrēts vairāk nekā 8000 stārķu ligzdu, un aptuveni 70% Latvijas balto stārķu populācijas dzīvo "Sadales tīkla" infrastruktūrā.

Kompānijas pārstāvji skaidroja, ka, lai gan pierasts balto stārķu ģimenes vasarās redzēt tieši gaisvadu elektrolīniju balstos, jāņem vērā, ka ligzdu atrašanās energoapgādes infrastruktūrā saistīta ar virkni risku gan pašam putnam, gan arī uzņēmuma klientiem. Daudzgadīgas baltā stārķa ligzdas izmērs diametrā var sasniegt 1,5 metrus un augstumā pārsniegt metru, savukārt tās svars ir no dažiem simtiem kilogramu līdz pat vairāk nekā tonnai. Īpaši smagas ligzdas kļūst pielīstot vai aukstos laikapstākļos sasalstot. Šāda smaguma objekts var nopietni apdraudēt elektrolīniju, radot infrastruktūras bojājumus un neplānotus elektroapgādes traucējumus lielam skaitam cilvēku, kā arī apdraudēt apkaimes iedzīvotāju drošību.

Lai no šiem riskiem izvairītos, "Sadales tīkls" ik gadu tajos zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju balstos, kur drošības apsvērumi to atļauj, izvieto speciālas metāla ligzdu pamatnes. Pirms pamatnes uzlikšanas darbinieki izvērtē potenciālos bojājumus, kā arī iedzīvotāju un putnu apdraudējuma riskus, jo gan ligzda, gan pamatne rada papildu slodzi balstam. Drošības nolūkos šādas pamatnes izvieto tikai uz zemsprieguma - 0,4 kilovoltu - elektrolīniju balstiem, tādējādi nodrošinot ligzdu stabilitāti un putnu drošāku ligzdošanu.

Vienlaikus "Sadales tīkls" atgādināja, ka jāņem vērā, ka gadījumos, kad plānoti nozīmīgi elektrolīnijas remontdarbi vai ligzda smaguma dēļ apdraud elektrolīniju un cilvēku drošību, "Sadales tīkls" ar Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju ligzdu no balsta noņem. Šādi darbi tiek veikti ārpus stārķu ligzdošanas sezonas - no 1.septembra līdz 31.martam. Savukārt ligzdošanas sezonā ligzdas drīkst un tiek noņemtas tikai ārkārtējos gadījumos, piemēram, kad pašam stārķim draud briesmas gūt nāvējošu traumu vai jāveic avārijas bojājumu novēršana.

Vidējā sprieguma elektrolīniju balstos stārķa ligzdu esamība nav pieļaujama paša putna drošības dēļ, jo saskarē ar šādu spriegumu stārķa bojāeja ir neizbēgama. Stiprāka lietus gadījumā var notikt elektrolīnijas pārklāšanās un var sadegt ligzda kopā ar putnēniem, kā arī pats balsts. 2019.gadā "Sadales tīkla" un Latvijas Ornitoloģijas biedrības veiktajā baltā stārķa monitoringā secināts, ka gadījumos, kad baltā stārķa ligzda no elektrolīnijas balsta tiek noņemta, putns pavasarī to no jauna uzbūvē izraudzītajā vietā un sekmīgi izperē mazuļus.