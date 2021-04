SPKC: Pagājušajā nedēļā augusi inficēšanās ar Covid-19 mājās un skolā

"Neskatoties uz to, ka Covid-19 saslimstības rādītāji Latvijā aizvadītajā nedēļā nedaudz samazinājušies, un ņemot vērā, ka puse no inficētajiem nevar pateikt, kur saslimuši, aicinām joprojām atbildīgi ievērot noteiktos drošības pasākumus. Tāpat aicinām turpināt izmantot iespēju strādāt attālināti, ja to pieļauj darba specifika, un nepulcēties ar cilvēkiem no vairākām dažādām mājsaimniecībām," norādīja SPKC.