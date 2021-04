Kariņš: Latvija pašlaik neapsver iespēju ļaut cilvēkiem izvēlēties, kādu vakcīnu pret Covid-19 saņemt

Taujāts, ko darīt ar tiem cilvēkiem, kas ir gatavi vakcinēties pret Covid-19, bet principiāli atsakās to darīt ar "AstraZeneca" vakcīnām, premjers tieši neatbildēja, sakot, ka pats ir potējies ar "AstraZeneca" vakcīnu un komplikāciju risks no tās ir ļoti niecīgs.

Kā ziņots, veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) un vakcinēšanas veicēji ir atzinuši, ka masveidīgāku vakcinēšanu pret Covid-19 Lieldienās kavēja tas, ka ļoti daudzi potēšanas rindās esošie atteicās vakcinēties brīvdienās vai to darīt ar "AstraZeneca" vakcīnām pret Covid-19. No plānotajām vakcīnām Lieldienu brīvdienās atteikusies vairāk nekā puse līdz pat 2/3 cilvēku, kas bija vakcinējamo rindā.

Premjers bija visai atbalstošs "dzīvo rindu" ieviešanai masu vakcinācijas punktos, piedāvājot to izveidei vairākus variantus, piemēram, šādā rindā stāvētu un gaidītu cilvēki ārpus prioritārajām grupām - ja neatnāk uz poti pierakstītie, tad potējamos ņemtu no "dzīvās rindas". Otrs variants būtu vienu no "vakcinēšanas galdiem" masu vakcinēšanas centros organizēt pēc "dzīvās rindas" principa, no šīs rindas ņemot arī cilvēkus citu robu aizpildīšanai.