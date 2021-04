Zemgalē Lieldienu brīvdienās visbiežāk piemēroti sodi par neatļautu pulcēšanos

Piemēram, Jelgavā, uz Dobeles šosejas, automašīnā "Audi A3" atradās trīs vienaudži - 2001.gadā dzimuši jaunieši - no dažādām mājsaimniecībām. Atbilstoši situācijai un apstākļiem, kā arī ņemot vērā personu attieksmi pret izdarīto pārkāpumu, policisti vienam jaunietim piemēroja naudas sodu 50 eiro, bet diviem - 500 eiro.

Vienā gadījumā Jēkabpilī, Neretas ielā, automašīnā "BMW 740 IL" atradās četras personas no dažādām mājsaimniecībām, un katra no tām tikusi pie desmit eiro soda. Līdzīgi pie naudas soda tika citas četras personas no dažādām mājsaimniecībām, kas pārvietojās automašīnā "BMW 320". Policijā par notikušo sākti četri administratīvā pārkāpuma procesi un katrai personai piemērots naudas sods 30 eiro apmērā.