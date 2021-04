Jūtūberi saņem bargu sodu pēc tam, kad vairākkārt "pa jokam" inscenē banku laupīšanas

Iesniegtie tiesas dokumenti apstiprināja, ka viņiem piespriests 160 stundu sabiedriskais darbs un gada pārbaudes laiks. Vienā no likumpārkāpēju videoklipiem viņi piezvanīja taksistam un paziņoja, ka viņu cits pasūtītais taksists nav ieradies.

Lai gan autovadītājs atteicās dvīņus kaut kur vest, policisti autovadītāju izvilka no automašīnas un atbrīvoja jūtūberus tikai pēc tam, kad uzzināja, ka tas ir bijis vien neizdevies joks.

Pēc situācijas noskaidrošanas policija izteica brāļiem brīdinājumu par to, cik bīstama ir viņu rīcība. Tomēr tikai dažas stundas vēlāk dvīņi atkal izdarīja to pašu, tikai citā vietā. Rezultātā likumsargi saņēma vairākus ārkārtas izsaukumus par notiekošu bankas aplaupīšanu - varas iestādes to vairs neuzskatīja par joku.