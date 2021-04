VIDEO ⟩ "Neko tādu dzīvē nebiju redzējis!" Rīgā notikusi netipiska dzelzceļa avārija

Pašā rīta agrumā pie komerciāla sliežu ceļa, industriālā teritorijā Ilzenes ielā, manāmi desmitiem strādnieku, kas cenšas novērst visai netipiska negadījuma sekas. Vairākas tonnas smags pusvagons nogājis no sliežu ceļa un aiz sevis pārāvis vēl vienu sakabē esošu vagonu, rezultātā daļa sastāva apgāzusies.

"Plkst. 8 – 9 cilvēki atnāca uz darbu, jau no plkst. 7 viss jau bija noticis," stāstīja strādnieks.

Plašāk par iespējamajiem avārijas iemesliem komentē valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš " pārstāvji, jo uzņēmums piesaistīts palīgā, lai pieceltu vagonus. Noskaidrots, ka sastāvs no sliedēm nogāja īsi pirms plkst. 2. Mašīnists, brauciena laikā sajuta netipisku troksni, apturēja lokomotīvi un gāja skatīties kas īsti noticis.

"Pirmreizējā izmeklēšana šajā gadījumā noteica, ka vaina šim visam pasākumam ir privātas firmas sliežu ceļu nepietiekoša uzturēšana. Tātad, tur bija acīmredzot sliežu ceļa bojājums, kas izraisīja šo vagonu noiešanu no sliedēm. Šo veicināja vēl tas, ka uz šī SIA "Forpost Termināls" sliežu ceļiem, tajā vagonā, kuru vilka un kurš apgāzās, viņš nebija līdz galam izkrauts, visa krava atradās vienā sānā, līdz ar to vagonam bija disbalanss un tas veicināja noiešanu no sliedēm," skaidroja "Latvijas dzelzceļa" Tehniskās vadības direktors Egils Feldmanis.