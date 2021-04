Jaunajam skolotāju algu modelim 2022./2023.mācību gadam provizoriski būtu nepieciešami papildu 406 miljoni eiro

Savukārt iepriekšējā darba grupas sēdē Jansone norādīja, ka pie skolotāju slodžu sadalījuma, kurā 60% velta tiešajiem pienākumiem, bet 40% citiem pienākumiem, no valsts budžeta provizoriski vajadzētu 220 miljonus eiro uz visu mācību gadu. Jansone arī tolaik uzsvēra, ka arī šī summa ir ļoti indikatīva un neietver visas nianses.

LETA jau ziņoja, ka jaunais pedagogu algu modelis jāievieš no 2022.gada 1.septembra, līdz ar to precīzi aprēķini taps tuvākajā nākotnē. Viņa atzīmēja, ka precīziem aprēķiniem tiks piesaistīti vairāki eksperti, tostarp no Latvijas Bankas, lai būtu droša pārliecība, ka nav pieļautas kļūdas. Tāpat ministrijai ir nodoms visu auditēt.