Olimpiešus un hokejistus pret Covid-19 vakcinēs ātrāk

Tāpat augstākā vakcinējamo grupā - no piektās uz ceturto - pārcelti Latvijas vīriešu izlases hokejisti un apkalpojošie darbinieki - kopumā 60 personas.

Tokijas Olimpiskās spēlēs norisināsies no 23.jūlija līdz 8.augustam, savukārt Tokijas Paralimpiskās spēles - no 24.augusta līdz 5.septembrim. Ņemot vērā, ka Latvijai ar pieejamām vakcīnām imunitātes iegūšanai ir nepieciešama divu vakcīnu saņemšana un intervāls starp vakcīnām ir deviņas līdz 12 nedēļas, kā arī to, ka otrā vakcīna sportistiem ir jāsaņem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms došanās uz Tokiju, olimpiešu un paralimpiešu vakcinācija ir jāuzsāk vēlākais aprīļa vidū. Rezultātā, ja netiek mainīta vakcinējamo personu prioritārā grupa, minētos termiņus ievērot nav iespējams.