Par pulcēšanos dzimšanas dienas ballītē Daugavpilī piemēro sodus no 50 līdz 500 eiro

Otrdienas naktī, pēc plkst.2, Pašvaldības policijas rīcībā nonāca informācija par iespējamu privātu pasākumu vienā no pilsētas mikrorajona privātmājām, kurā piedalās vairākas personas no dažādām mājsaimniecībām. Pārbaudīt informāciju tika norīkota viena no tuvākajām pašvaldības policijas mobilajām patruļgrupām.