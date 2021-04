Iespējamo blakņu ziņojumi neapstiprina saikni ar vakcīnām

Viņiem ir atbildība izvērtēt, vai uzskaitītās blaknes atbilst zāļu aprakstā jeb instrukcijā minētajām, vai to biežums nav lielāks kā paredzētais un vai blaknes neizpaužas stiprāk, nekā tas bija novērots pētījumos pirms reģistrācijas, iepriekš skaidroja Neikena.

EMA pētīja 86 trombu veidošanās gadījumus, no kuriem 18 bija nāvējoši. Līdz šim lielākoties šādi gadījumi skāruši sievietes līdz 60 gadu vecumam divu nedēļu laikā pēc vakcinācijas. Pieejamie pierādījumi gan nav pietiekami, lai izdalītu jaunas sievietes kā riska grupu, norāda EMA.

Aģentūra lēš, ka problēma varētu skart vienu no 100 tūkstošiem vakcinēto, bet nāves risks ir mazāks nekā viens no miljona. Lielbritānijā vērtēts, ka trombožu risks ir apmēram četriem cilvēkiem no miljona, raksta Bloomberg.