SPKC aicina vairāku sabiedriskā transporta reisu pasažierus novērot veselības stāvokli

Arāja informēja, ka 7.aprīlī pasažieris, kurš inficējies ar Covid-19 vīrusu, braucis ar vilcienu Tukums 2-Rīga plkst.5.10 no Slokas stacijas līdz Rīgai, un atpakaļ ar vilcienu Rīga-Sloka plkst.15.30 no Rīgas līdz Bulduriem, abos virzienos sēdējis pēdējā vagonā. Tālāk viņš braucis ar Jūrmalas pilsētas autobusu Nr.4, plkst.16.06 no Bulduriem līdz Slokas stacijai.