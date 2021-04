IVP aizvien rekomendē otro "AstraZeneca" devu saņemt 9 līdz 12 nedēļas pēc pirmās potes

"AstraZeneca" vakcīnas otrās devas saņemšana šobrīd tiek rekomendēta laika posmā no 9. līdz 12.nedēļai. Tomēr ir atsevišķi viedokļi, ka šis intervāls ir nepietiekami konkrēts un būtu jānosaka precīzāks, piemēram, ka otrās devas saņemšanai jānotiek 12.nedēļā. Vienlaikus šāds jautājums arī iepriekš aktualizēts valdības sēdē, kad Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) pauda bažas par faktu, ka balstdevas saņemšanai nav viens konkrēts laiks.

IVP šajā sakarā skaidro, ka, atbilstoši zāļu lietošanas instrukcijai, "AstraZeneca" otrās devas intervāls ir noteikts no 4. līdz 12.nedēļai. Tomēr, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas un to pamatojuma dokumentus, IVP joprojām starp abām šīs vakcīnas devām rekomendē intervālu no deviņām līdz 12 nedēļām.