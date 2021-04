Rīgā šoferis samaksājis par autostāvvietu, tomēr tāpat saņēmis sodu. "Rīgas satiksme" skaidro situāciju

Kā vēsta raidījums "Bez Tabu", ādažnieks Kārlis savu auto bija novietojis Rīgas satiksmes stāvvietā Ernesta Birznieka Upīša ielā. Viņš atvēris mobilo lietotni "Riga Card", tur bijis uzrādīts, ka auto novietots C zonā un veicis apmaksu. Atgriezies no savām darīšanām, Kārlis pie auto vējstikla ieraudzījis pēcapmaksas paziņojumu, kurā norādīts, ka auto novietots B zonā un atbilstoša apmaksa par stāvēšanu nav veikta.

Kārlis sagatavojis pretenziju ar ekrānattēliem, ka telefons konkrētajā vietā uzrāda C zonu. Viņš arī apgalvo, ka citu zonu izvēlēties nav bijis iespējams. Atbildē no Rīgas satiksmes viņam savukārt apgalvots, ka atbilstoši pieejamajiem datiem samaksa veikta par C zonu, bet auto stāvējis B zonā. Kad Kārlis norādījis, ka arī Ādažos mobilā lietotne viņam uzrāda C zonu, sekojusi atbilde, ka apmaksa nav veikta.