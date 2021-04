No dzeltenā drudža mirst aptuveni 15% inficēto, taču tam ir efektīva vakcīna. Šķēršļi cilvēku vakcinācijas veikšanai potenciālajos "karstajos" punktos likuši zinātniekiem vērsties pie pārsteidzošas alternatīvas - pērtiķu potēšanas, vēsta britu raidsabiedrība BBC.

Mākoņainā oktobra rītā zinātnieku grupa Brazīlijas mežos devās meklēt pērtiķus. Viens no vīriešiem nesa kaut ko līdzīgu vecai televīzijas antenai un mačeti. Sieviete viņam blakus turēja mazu metāla būri un divas somas, pilnas ar banāniem.

Ar dzelteno drudzi ik gadu saslimst aptuveni 200 000 cilvēku, no kuriem 30 000 mirst. Slimība paņem vairāk dzīvību nekā terorakti un aviokatastrofas kopā.

To izraisa vīruss, ko primāti caur moskītiem nodod cilvēkiem, slimības simptomi ir smags drudzis, galvas sāpes un dažiem pacientiem āda kļūst iedzeltena, no kā cēlies tās nosaukums. Smagos gadījumos slimība var izraisīt iekšējo asiņošanu un aknu mazspēju.

"Kad mazos mežos lielā blīvumā ir ieslodzīti primāti, nav grūti saslimt ikvienam," sacīja Ziemeļriodežaneiro Štata universitātes biologs Karloss Ramons Ruizs-Miranda. Moskītu pilnajos Brazīlijas mežos slimība, šķiet, īpaši viegli no zeltainajiem lauvpērtiķiem jeb lauvtamarīniem tiek nodota cilvēkiem. Lai gan slimību pārnēsā moskīti, situāciju pasliktina cilvēki. Ielaužoties aizvien dziļāk mežā, tiek samazināta bioloģiskā daudzveidība un palielināta saskare ar primātiem.

Vakcīnu izaicinājums

Vien 80 kilometru attālumā no meža, kur zinātnieki mēģina noķert pērtiķus, atrodas Riodežaneiro - sestā lielākā metropole Amerikā. Sešu stundu brauciena attālumā uz ziemeļiem klusā okeāna piekrastē atrodas Sanpaulu - lielākā metropole rietumu puslodē.

2018. gadā Brazīlijas veselības ministrs paziņoja par kampaņu, lai pret dzelteno drudzi savakcinētu 80 miljonus no 210 miljoniem valsts iedzīvotāju.

Daudzi brazīlieši neuzticas valsts īstenotajiem pasākumiem, kad runa ir par sabiedrības veselību. Korupcija valstī ir plaši izplatīta un, lai arī vakcinēšanās ir bezmaksas, daudzi pieņem, ka viņus aicina potēties, lai kāds no tā pelnītu. Neuzticēšanās kavējusi nesenos centienus vakcinēt 23 miljonus cilvēku, kas dzīvo Sanpaulu un Riodežaneiro un to piepilsētās. Pēc uzliesmojuma 2016.-2017. gadā izveidojās garas rindas pēc vakcīnas, taču saziņas lietotnēs izplatījās viltus ziņas.

Tamarīni reiz bija sastopami plašos apgabalos Brazīlijas atlantisko mežu dienvidaustrumos. Taču līdz 1970. gadiem mežu izciršanas dēļ to dabiskā vide bija sašķelta mazos gabaliņos. 1971. gadā savvaļā bija palikuši mazāk nekā 400 dzīvnieki. Lai tos paglābtu no izmiršanas, desmitiem pērtiķu no savas dabiskās vides tika pārcelti uz dabas rezervātiem.