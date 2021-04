Laikraksts: Krievijā Covid-19 upuru skaits joprojām tiek turēts noslēpumā

Taču aina ievērojami mainās, aplūkojot Krievijas oficiālās statistikas aģentūras "Rosstat" datus par Krievijā kopumā mirušo cilvēku skaitu, tas ir, no dažādiem cēloņiem mirušo, ne tikai Covid-19.

Pagājušajā gadā no aprīļa līdz decembrim Krievijā nomira par 360 000 cilvēku vairāk nekā vidēji, analizējot datus, secinājis laikraksts "The New York Times". "Rosstat" dati par janvāri un februāri liecina, ka tagad šis skaitlis jau krietni pārsniedzis 400 000.